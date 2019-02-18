Племянница отравленного 4 марта 2018 года в Солсбери с дочерью Сергея Скрипаля Виктория подозревает,
что ее экс-полковника ГРУ давно нет в живых. Россиянка описала сценарий
дальнейшего развития событий.
Племянница отравленного 4 марта 2018 года в Солсбери с дочерью Сергея Скрипаля Виктория подозревает,
что ее экс-полковника ГРУ давно нет в живых. Россиянка описала сценарий
дальнейшего развития событий.
Появление
в британских СМИ сообщений об ухудшении здоровья может говорить о том,
что Лондон намеренно создает подобный информационный фон, "подготавливая" Россию
к его смерти и уничтожению улик. Этого не исключает и племянница экс-полковника
ГРУ Виктория.
По ее мнению, все развивается по
сценарию, написанному еще год назад. Тем более, что совсем скоро – годовщина
громкого отравления в Солсбери. "Нам не показывают Скрипалей – ни здоровых, ни
больных… Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть. А Юля по логике
жанра изъявит желание кремировать папу. Ей выдадут урну, и она ее
захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в
урне", – цитирует Викторию Скрипаль
Женщина уверена, что ее
родственников прячут намеренно. Связаться с двоюродной сестрой Виктория может
только в одностороннем порядке. "Только
если Юле разрешат нам позвонить, она звонит. Но в последний раз это было 24
июля 2018 года", – добавила племянница Скрипаля.
Ранее обеспокоенность
в связи с ухудшением здоровья Сергея Скрипаля выразило российское посольство в
Лондоне. "У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит.
К сожалению, британские
власти не информируют посольство о состоянии здоровья , которые
находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними
происходит", – приводит слова пресс-секретаря дипмиссии телеканал .
В посольстве добавили, что направленные в адрес Форин-офиса многочисленные запросы остаются без
ответа.