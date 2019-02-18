Племянница отравленного 4 марта 2018 года в Солсбери с дочерью Сергея Скрипаля Виктория подозревает, что ее экс-полковника ГРУ давно нет в живых. Россиянка описала сценарий дальнейшего развития событий.

Племянница отравленного 4 марта 2018 года в Солсбери с дочерью Сергея Скрипаля Виктория подозревает,что ее экс-полковника ГРУ давно нет в живых. Россиянка описала сценарийдальнейшего развития событий.Появлениев британских СМИ сообщений об ухудшении здоровья может говорить о том,что Лондон намеренно создает подобный информационный фон, "подготавливая" Россиюк его смерти и уничтожению улик. Этого не исключает и племянница экс-полковникаГРУ Виктория.По ее мнению, все развивается посценарию, написанному еще год назад. Тем более, что совсем скоро – годовщинагромкого отравления в Солсбери. "Нам не показывают Скрипалей – ни здоровых, нибольных… Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть. А Юля по логикежанра изъявит желание кремировать папу. Ей выдадут урну, и она еезахоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит вурне", – цитирует Викторию СкрипальЖенщина уверена, что ееродственников прячут намеренно. Связаться с двоюродной сестрой Виктория можеттолько в одностороннем порядке. "Толькоесли Юле разрешат нам позвонить, она звонит. Но в последний раз это было 24июля 2018 года", – добавила племянница Скрипаля.Ранее обеспокоенностьв связи с ухудшением здоровья Сергея Скрипаля выразило российское посольство вЛондоне. "У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит.К сожалению, британскиевласти не информируют посольство о состоянии здоровья , которыенаходятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с нимипроисходит", – приводит слова пресс-секретаря дипмиссии телеканал .В посольстве добавили, что направленные в адрес Форин-офиса многочисленные запросы остаются безответа.