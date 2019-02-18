Наталья
Поклонская приняла близко к сердцу хвалебные речи Петра Порошенко об успехах
своего пятилетнего правления. Депутат Госдумы в стихах ответила президенту Украины
и напророчила ему скорое попадание на нары.
Наталья
Поклонская приняла близко к сердцу хвалебные речи Петра Порошенко об успехах
своего пятилетнего правления. Депутат Госдумы в стихах ответила президенту Украины
и напророчила ему скорое попадание на нары.
Свое
стихотворение, написанное в соавторстве с мужем, Иваном Соловьевым, экс-прокурор
Крыма опубликовала на своей странице .
Если
Украина прекратит стрелять,
Где же будет деньги брать?
Где возьмёт поддержку партии войны?
Как он сможет вскоре избежать тюрьмы?
Сегодня Украина захвачена врагом,
Не войсками вермахта – бандеровцы кругом.
Люди по квартирам затаясь сидят,
Экономят гривны, в тряпочку молчат.
То, как им живется – истинный "успех",
Пятилетний нервный и очень горький смех.
Обокрали полностью, как на воровском бану,
Забрали мир, спокойствие и свою страну.
Ранее
супружеская пара написала
книгу "Крымская весна. До и после. История из первых уст". В книге
раскрывается не только история референдума на полуострове,
но и ее собственная биография. Издание оформлено в стиле аниме,
пишет .
Напомним,
что ранее президент Украины в своем выступлении на Мюнхенской
конференции по безопасности назвал нынешнее состояние Украины историей
успеха. Лидер Незалежной похвалился тем, что даже в условиях войны ему удается
проводить самые глубокие реформы в истории. Это заявление рассмешило
пользователей соцсетей, которые припомнили все его невыполненные обещания.