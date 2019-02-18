Наталья Поклонская приняла близко к сердцу хвалебные речи Петра Порошенко об успехах своего пятилетнего правления. Депутат Госдумы в стихах ответила президенту Украины и напророчила ему скорое попадание на нары.

НатальяПоклонская приняла близко к сердцу хвалебные речи Петра Порошенко об успехахсвоего пятилетнего правления. Депутат Госдумы в стихах ответила президенту Украиныи напророчила ему скорое попадание на нары.Своестихотворение, написанное в соавторстве с мужем, Иваном Соловьевым, экс-прокурорКрыма опубликовала на своей странице .ЕслиУкраина прекратит стрелять,Где же будет деньги брать?Где возьмёт поддержку партии войны?Как он сможет вскоре избежать тюрьмы?Сегодня Украина захвачена врагом,Не войсками вермахта – бандеровцы кругом.Люди по квартирам затаясь сидят,Экономят гривны, в тряпочку молчат.То, как им живется – истинный "успех",Пятилетний нервный и очень горький смех.Обокрали полностью, как на воровском бану,Забрали мир, спокойствие и свою страну.Ранеесупружеская пара написалакнигу "Крымская весна. До и после. История из первых уст". В книгераскрывается не только история референдума на полуострове,но и ее собственная биография. Издание оформлено в стиле аниме,пишет .Напомним,что ранее президент Украины в своем выступлении на Мюнхенскойконференции по безопасности назвал нынешнее состояние Украины историейуспеха. Лидер Незалежной похвалился тем, что даже в условиях войны ему удаетсяпроводить самые глубокие реформы в истории. Это заявление рассмешилопользователей соцсетей, которые припомнили все его невыполненные обещания.