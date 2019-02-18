Бывший руководитель налогового управления был арестован в январе 2018 года

Бывший руководитель налогового управления был арестован в январе 2018 годаБывшего начальника регионального управления ФНС России Сергея Кошелева обвиняют в получении взятки.В период исполнения профессиональных обязанностей Сергей Кошелев, действуя из корыстных побуждений, обещал местному бизнесмену «закрыть глаза» на налоговые нарушения во время проверок. За «помощь» он получал взятки от предпринимателя.Следствие проведено во взаимодействии с управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального управления МВД России.Кошелев признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.