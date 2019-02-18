Обратиться за помощью в решении проблем и за консультацией по актуальным вопросам граждане теперь смогут в онлайн-приемной премьер-министра, председателя Единой России Дмитрия Медведева. О работе нового партийного ресурса рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Обратиться за помощью в решении проблем и за консультацией по актуальным вопросам граждане теперь смогут в премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. О работе нового партийного ресурса рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.По ее словам, главная цель – помощь людям, эффективное решение их проблем. "Онлайн-приемная станет новым каналом быстрой обратной связи, который поможет нам повысить эффективность работы", – сказала Карелова, которая возглавляет комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан.Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно либо пройти по прямой ссылке, либо кликнуть на баннер на главной странице "ЕР". Для начала необходимо пройти регистрацию, после чего у пользователя появится личный кабинет. Через него человек сможет обратиться по интересующему его вопросу.К обращениям можно прикреплять документы и фотографии. Пользователь может отслеживать статус заявки. Ответ можно получить удобным для гражданина способом – в электронном или письменном виде.Работать онлайн-приемная будет круглые сутки и без выходных, обратиться с заявлением и заказать юридическую консультацию можно в любое удобное время.Карелова выразила надежду, что новый сервис позволит оперативно реагировать на обращения граждан. "Мы старались сделать сервис комфортным и для молодежи, и для пожилых людей. Хотелось бы, чтобы онлайн-приемная стала привычной и активно использовалась", – резюмировала единоросс.Ранее "Дни.ру" , что в Республике Алтай начали выделять землю многодетным семьям после обращения депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окуневой. В регионе была разработан план по предоставлению земли семьям, реализацию которого проконтролирует лично глава региона.