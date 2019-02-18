В Боливии с тревогой следят за происходящем в Венесуэле.

В Боливии с тревогой следят за происходящем в Венесуэле.Половин пятого утра. Мы приехали к президентскому дворцу Эво Моралеса. Сам он должен подъехать буквально с минуты на минуту. Нам сразу сказали: никакой официальной одежды. Президент не любит галстуки и каждый день начинает работу в 5 утра.День начинается с череды рабочих встреч. Вот члены женского профсоюза. Просят поддержать. А вот строители рассказывают о готовности нового аэропорта.Совещания с рабочими — это, пожалуй, самый частый формат встреч с Эво Моралесом. "Ко мне приходят простые рабочие, работники профсоюзов. И я встречаюсь с ними в 5 утра. Немного сложно, конечно, так рано, но это и есть демократия", — говорит глава государства.Вот она, вся президентская кухня — в одной сумке-холодильнике. Это та еда, которую Эво Моралес возит с собой. В основном здесь вода, прохладительные напитки, консервы — тунец.Вдруг быстро перемещаемся в аэропорт. Эво Моралес отправляется инспектировать одну из строек. Аэропорт в Кочабамбе до 2006 года был американской военной базой. Но когда Эво Моралес пришел к власти, он американцев отсюда выгнал."На этой американской военной базе готовили на меня покушение. У нас же раньше президенты один за другим менялись при помощи госпереворотов. Мы убрали базу — перевороты прекратились", — рассказал Моралес.- Вас все в Боливии зовут "брат-президент".- Да.- А как мне к вам обращаться?- Брат, — говорит Эво Моралес. Мы ведь все вышли из праха и вернемся в прах. Мы — дети Земли.О матери-земле первый индейский президент Моралес, кажется, не забывает никогда. Выливает несло капель из предложенной рюмки богам. Его переоденут в традиционные пончо и шляпу. На грудь — бусы из овощей. И в пляс!"Сегодня российский посол тоже стал туземцем. Стал индейцем аймара. Даже более краснокожим, чем аймара. Братья и сестры, сегодня посол пришел ко мне, чтобы проинформировать об одной важной вещи. Наш брат президент России через своего посла приглашает нас в июле совершить официальный визит в Россию", — заявил Моралес.О России здесь — и в Боливии, и в Латинской Америке в целом — в последние годы говорят все чаще, рассказывает посол Владимир Спринчан уже в более привычной одежде."В условиях очень непростой ситуации в регионе Боливия видит в России стратегического партнера для соблюдения баланса сил, недопущения вмешательства во внутренние дела, сохранения многополярного мира. И Россия будет это делать", — подчеркнул Спринчан."Мы слышим слова президента России, которые сейчас поддерживает и Китай и многие другие страны всех континентов. Он говорит о мультикультурализме и многополярном мире. Без сомнения, Соединенные Штаты уничтожают мультикультурализм. Ваша страна сейчас защищает у нас демократию, защищает мультикультурализм и права человека, в то время как американцы готовят вторжение на нашем континенте, войну, кровопролитие, горе для Венесуэлы. Я знаю народ Венесуэлы – он будет защищаться, — заявил президент Боливии. — Я общался с Николасом Мадуро довольно обстоятельно. Он полон сил, верит в свой народ. Венесуэльский народ — это наследники Боливара. Они — чависты, антиимпериалисты. Я в этом еще раз убедился".- Может ли Боливия направить войска на помощь Венесуэле, если будет вторжение?- Наша страна, согласно Конституции, является сторонником мира. Мы настроены на диалог. На то, чтобы жители Венесуэлы решили свои проблемы в диалоге. Не надо прибегать к оружию. И Боливия не будет делать то, о чем вы спросили. А Соединенным Штатам пора понять: прошло время их постоянных вторжений. Мы живем в XXI веке. Это век людей, а не империй, — уверен Моралес.Разговор о Венесуэле — на фоне бывшего дома Эво Моралеса. Президент сам показывал пилоту вертолета дорогу сюда. В этом сарае он прожил все юношеские годы. "Я спал в сарае, на улице играл в футбол", — вспоминает Моралес.Теперь у Моралеса есть своя президентская команда. Играет в основном на открытии школьных футбольных полей — при нем площадки появились в каждой деревне.- Скажите, почему Вы играете под номером "10"?- Так с детства сложилось. Меня все звали "номер "10." И уже поздно что-то в этом менять, — ответил Эво Моралес.- Может, потому, что вы хотели стать Марадоной?- Нет. Но вообще, если бы я больше времени уделял тренировкам, я мог бы стать профессиональным футболистом. Если бы я мог только играть в футбол или только заниматься музыкой, я бы не хотел быть президентом.