Подготовлены поправки в газовую директиву Евросоюза,
согласно которым серьезно осложнится эксплуатация газопровода Северный
поток – 2. Даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы
проект может не выйти на самоокупаемость.
Подготовлены поправки в газовую директиву Евросоюза,
согласно которым серьезно осложнится эксплуатация газопровода "Северный
поток – 2". Даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы
проект может не выйти на самоокупаемость.
Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление
Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить
работу . Возможно, он останется недозагруженным как
минимум в первые несколько лет эксплуатации, пишет "Коммерсантъ".
По данным газеты, уже одобрены поправки к газовой
директиве ЕС, которые сделают процедуру утверждения проекта длительной, сложной и труднопредсказуемой. Изменения
в документ планируется ввести 20 февраля. Новые нормы подготовлены противниками
газопровода, которые фактически выполняют наказ Дональда Трампа – любыми
методами помешать строительству трубы.
Для того, чтобы уменьшить влияние из-за океана Германии,
которая вступает за скорейший старт проекта, нужно заручиться поддержкой
крупнейших европейских стран, как минимум Франции и Италии. Но сделать это не
так-то просто: Париж неожиданно встал на сторону США и начал вставлять палки в
колеса российско-европейскому проекту.
Президент Франции Эммануэль Макрон даже не поехал на
конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было
запланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой
Меркель. Глубинной причиной бойкота эксперты называли газопровод
"Северный поток – 2".
Против строительства также вступает Украина. В случае
успешной реализации проекта она лишится статуса страны-транзитера газа и
недополучит миллионы долларов в свой бюджет.