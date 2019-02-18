Подготовлены поправки в газовую директиву Евросоюза, согласно которым серьезно осложнится эксплуатация газопровода Северный поток – 2. Даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы проект может не выйти на самоокупаемость.

Подготовлены поправки в газовую директиву Евросоюза,согласно которым серьезно осложнится эксплуатация газопровода "Северныйпоток – 2". Даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годыпроект может не выйти на самоокупаемость.Несмотря на активное и внешне успешное сопротивлениеГермании, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнитьработу . Возможно, он останется недозагруженным какминимум в первые несколько лет эксплуатации, пишет "Коммерсантъ".По данным газеты, уже одобрены поправки к газовойдирективе ЕС, которые сделают процедуру утверждения проекта длительной, сложной и труднопредсказуемой. Измененияв документ планируется ввести 20 февраля. Новые нормы подготовлены противникамигазопровода, которые фактически выполняют наказ Дональда Трампа – любымиметодами помешать строительству трубы.Для того, чтобы уменьшить влияние из-за океана Германии,которая вступает за скорейший старт проекта, нужно заручиться поддержкойкрупнейших европейских стран, как минимум Франции и Италии. Но сделать это нетак-то просто: Париж неожиданно встал на сторону США и начал вставлять палки вколеса российско-европейскому проекту.Президент Франции Эммануэль Макрон даже не поехал наконференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там былозапланировано его совместное выступление с канцлером Германии АнгелойМеркель. Глубинной причиной бойкота эксперты называли газопровод"Северный поток – 2".Против строительства также вступает Украина. В случаеуспешной реализации проекта она лишится статуса страны-транзитера газа инедополучит миллионы долларов в свой бюджет.