Гоген Солнцев и его супруга Екатерина Терешкович наслаждаются идиллией после воссоединения. Скандально известный шоумен презентовал жене-пенсионерке дорогое кольцо, а она одарила его по-настоящему страстным поцелуем.

Гоген Солнцев и его супруга Екатерина Терешкович наслаждаются идиллией после воссоединения. Скандально известный шоумен презентовал жене-пенсионерке дорогое кольцо, а она одарила его по-настоящему страстным поцелуем.Выбирать подарок для своей благоверной отправился не один, а с давней подругой. Именно на ее пальчик шоумен примерял колечко для любимой женщины. Выбор он остановил на перстне с красным камнем (предположительно, рубином) в форме сердца в обрамлении прозрачных камней поменьше.Судя по публикации, сделанной Гогеном в Instagram, Екатерина по достоинству оценила подарок любимого супруга. Жена-пенсионерка поблагодарила мужа страстным поцелуем с языком."У нас с супругой все хорошо. Кто обвинил, в том, что, 14 февраля, я провел с бывшей, кардинально не правы(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Мы выбирали кольцо для Катюши! С Анной мы давно, просто друзья! И, как, видите, ей подарок понравился!" – заявил подписчикам, усомнившимся в искренности чувств шоумена.Не все поклонники оценили столь откровенный кадр. "Фу, какая мерзость", "Вам самим не стремно такую блевотину в массы??? Вы думаете, что кто-то верит этой постановке? Актеры с вас, скажем так – НЕ ОЧЕНЬ", "Противно смотреть, фу гадость", "Омерзительное фото, отписываюсь", "Обрыгаюсь щас ...", "Фууууууу!!! Даже плохо стало, ужас, совсем охринела баба Катя!!!", "Блевотина!", "Кровь из глаз", "Подстилки дьявола", "Спасибо, поблевала", – высказались ошеломленные пользователи Сети.