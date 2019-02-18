Регионы России оценили на предмет качества жизни. В основе составленного рейтинга — данные различных министерств и ведомств страны. Лидерами признаны Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В число аутсайдеров попали Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, пишет РИА Новости

Регионы России оценили на предмет качества жизни. В основе составленного рейтинга — данные различных министерств и ведомств страны. Лидерами признаны Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В число аутсайдеров попали Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, пишет РИА Новости.При ранжировании учитывались 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние основных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Рейтинговый балл отразил данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и ряда открытых источников другого рода.Вслед за двумя столицами и Подмосковьем на вершине расположились Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.Внизу — Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.В исследовании отмечается, что позиции лидеров и аутсайдеров в последние годы практически не изменились. Первая тройка стабильна уже очень долгое время. Наибольший прогресс заметен в Магаданской, Амурской, Оренбургской, Сахалинской и Мурманской областях, а также в Чукотском автономном округе и Северной Осетии-Алании. Серьезно снизились в рейтинге Тамбовская область, Алтайский и Красноярский края, Удмуртия и Чувашия.