Для тех, кто интересуется кино, закончившаяся неделя прошла в обсуждениях итогов премии BAFTA и предвкушениях Оскара.

Для тех, кто интересуется кино, закончившаяся неделя прошла в обсуждениях итогов премии BAFTA и предвкушениях "Оскара". BAFTA - Британская академия кино и телевизионных искусств — присудила свой главный приз картине Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" — в наивысшей номинации "Лучший британский фильм". Режиссер — грек, сценарий и все актеры — британские. Фильм — с претензией на исторический. Костюмы и дворцовые интриги в период правления последней из династии Стюартов королевы Анны.Исторически Анна Стюарт — успешная королева. При ней в самом начале XVIII века расцветали искусства, разбивались новые парки и строились дворцы. При ней Джонатан Свифт написал "Путешествия Гулливера", а Даниэль Дефо – "Приключения Робинзона Крузо". Королева Анна — создатель Соединенного Королевства Великобритании — собрала под одной короной Англию, Уэльс, Ирландию и Шотландию. Так появилась крупнейшая в Европе того времени зона свободной торговли. Внешняя политика Великобритании и военные действия за пределами островов тоже были успешны.Например, в ходе войны за испанское наследство к Великобритании отошел Гибралтар, а в Латинской Америке Англия добилась права на монопольную торговлю рабами в испанских колониях Америки. Серьезных народных волнений внутри Великобритании при этом не было, а в парламенте вполне гармонично начала действовать двухпартийная система — виги и тори, которые формировали правительства. Королева Анна была привержена высоким принципам христианской морали, а в монаршем титуле значилось "защитница веры". Таковы факты.Еще факт: королева Анна Стюарт любила своего мужа Георга Датского и всегда делила с ним супружеское ложе. Здоровье королевы, правда, оставляло желать лучшего. 17 неудачных беременностей — то выкидыш, то ребенок умирал во младенчестве, то оспа. Наследников так и не осталось. На Анне династия Стюартов оборвалась.А теперь — как это в лучшем британском фильме по версии BAFTA и едва ли не главном претенденте на "Оскар". Итак, "Фаворитка". Королева Анна — без мужа. Дура набитая, ничего не понимающая в государственных делах. Лесбиянка, слезливая истеричка, чередующая фавориток. Сначала на монаршем ложе королеву Анну развлекает первая статс-дама герцогиня Мальборо — супруга знаменитого полководца. Она же — Сара Черчилль. Потом фавориткой становится юная Абигейл Мэшем — тоже лесбиянка, плюющая на собственного мужа.Все не просто, а еще проще. Военный министр и первый виконт Генри Болингброк — нарумяненный женоподобный "пудель".Еще королева Анна не носила таких причесок, как в фильме, и не облачалась в хлопковые платья с африканскими принтами. Конечно же, не держала в своей гостиной 17 кроликов — по числу потерянных детей. Это все сейчас в "лучшем британском фильме" — просто так, для прикола.И все как ни в чем не бывало, мол, а что такое?! Да так, вроде нам-то и ничего. Просто смотрим на это со стороны. Мы-то уже наразрушались вдоволь, нам хватит. Теперь дивимся, как в Англии готовы макнуть в грязь свою королеву. Отлично! Как переписывают свое прошлое, основываясь даже не на истории, а на неподтвержденных исторических сплетнях. Просто пятерка! И как нормальные семьи — с родившимися детьми — уже не норма, а романтические отношения между мужчиной и женщиной не в художественной моде. И про них уже нечего сказать. Это же цивилизационная эвтаназия. А в остальном — ничего такого. Просто мы таким образом меняем пропорции, делая большим ничтожное и низводя до маргинальности важное — само продолжение жизни.Посмотрим, кто получит "Оскар", но пока "Фаворитка" — во множестве номинаций. Основные конкуренты — американская лента "Зеленая книга" — о расизме в США в сравнительно недавней истории и дружбе белого и черного в этом контексте. Крепко снято, с хорошим юмором и музыкой. Хорош датчанин Вигго Мортенсен в роли итальянца.Конечно же, "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри. Сильно, но и в этих двух фильмах — гомосексуальный мотив. Сегодня — словно пропуск, условие прохождения некоего фильтра.Правда, из тренда выбиваются две черно-белых картины — "Рома" мексиканца Куарона (о "маленьком человеке" Достоевского, но не по Достоевскому) и, на мой взгляд, блестящее кино "Холодная война" поляка Павликовского (про любовь в контексте холодной войны). Этот фильм нужно смотреть и за него стоит болеть. Он на сегодня действительно необычен, не в тренде.Тренд характеризует неделя высокой моды, что прошла недавно в Нью-Йорке. Там себя незабываемо показал испанец Алехандро Гомес Паломо — самое громкое имя сейчас в фэшн-индустрии. Творческий подвиг модельера — в том, что он отменил в моде пол как таковой. А что такого? Зачем он — пол — вообще нужен? "Я даю свободу", — говорит Алехандро Гомес.Это как в "Фаворитке". А что такого? У нас же свобода. И почему бы королеве Анне Стюарт не стать лесбиянкой? Ну, если так, то почему бы ориентацию не сменить и нынешней английской королеве Елизавете? Или она уже в тренде? И просто коллеги из ВВС еще не успели об этом сообщить? Или фильм о Елизавете с таким поворотом еще будет снят и выставлен на "Оскар"? А что? Где остановиться? Да и надо же быть в тренде.Заинтересованные наблюдатели обратили внимание на недавнюю обложку американского журнала Out. Это популярное издание для недовольных своим полом личностей. Фотосессия приурочена к мартовскому выпуску — именно тогда в Америке празднуется месяц женщин в истории человечества.На коллективном парадном портрете в центре композиции — некогда здоровый мужик, а ныне -модель-трансгендер plus-size Мисс Мейджор Гриффин-Грейси — в серебристом парике. 78 лет от роду. Ранее судима. Мотала срок. Призналась, что воровала, десятки лет в секс-индустрии, участница уличных беспорядков, активистка, икона ЛГБТ. В авторитете. Постановочное фото называется "Матери и дочери движения". Рядом — дочь, которая, надо думать, нынешнюю маму когда-то называла папой.Еще одна активистка и художница — Рейна Госсет. Далее – семья: известная лесбиянка Барбара Смит и двое ее детей — писательница-феминистка Шарлин Каррутерс и квир Алисия Гарза. Квир — это когда человек вообще отказывается ограничивать себя хоть какой-то сексуальной ориентацией. И все это — к месячнику женщин... То есть у нас только 8 Марта про женщин. А там — целый месячник и куда более широкий подход. В общем понятно. Только не подумайте, что мы тут свои фобии культивируем. Мы просто следим за заморскими культурными трендами.Если вернуться к кино и ожиданию "Оскара", то позиции режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера сильно пошатнулись. Во всяком случае на прошедшей премии BAFTA он слетел из всех номинаций из-за педофильского скандала. Сразу четверо ныне повзрослевших мужчин указали на него. Мол, Брайан Сингер приставал к ним. К одному из них более 20 лет назад — в общественном туалете. Другие истории тоже не свежи. Сам режиссер все отрицает. Правда это или нет, пока не знает никто. Может, правда. Тогда это современно. Если неправда, а обвинения голословны, то вывод тот же — современно. С волнением следим, что будет со всем этим дальше, когда всем этим перекормят и когда качнется назад. А так будет.