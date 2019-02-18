Петр Порошенко готовится к смене власти. Действующий
президент Украины спешно наращивает суммы легализованных доходов, чтобы беспрепятственно
покинуть страну.
Петр Порошенко готовится к смене власти. Действующий
президент Украины спешно наращивает суммы легализованных доходов, чтобы беспрепятственно
покинуть страну.
Петр Порошенко традиционно декларировал ничтожные суммы в
графе "доходы". Однако за последнее время эти цифры изменились на
порядок: украинский лидер только за первые две недели февраля указал 120
миллионов гривен.
Всего же за последние месяцы Порошенко легализовал 1,3 миллиарда
гривен своих доходов. Это может означать только одно: Петр Алексеевич намерен
сбежать с деньгами из страны – понимая, что проиграет президентские выборы в
марте, уверен украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
Эксперт убежден, что оставшееся время действующий президент
будет наращивать указанные в декларациях средства. нужно легализовать
накопленный капитал, чтобы после смены власти на Украине к нему не было
претензий, считает Корнейчук.
Порошенко ясно понимает, что выборы ему не выиграть. У него очень
сильные соперники – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в борьбе с которыми не
помогут никакие фальсификации. Так что Порошенко готовит себе путь отхода за
границу.
"Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги", – пишет политолог в Facebook.
Эксперты отмечают, что для укрепления собственного рейтинга Петр избрал проверенную временем стратегию, усиливая конфронтацию с Россией и виня восточного соседа во всех проблемах страны. Порошенко пытается снять с себя ответственность за все провалы и увеличить популярность.