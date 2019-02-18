Петр Порошенко готовится к смене власти. Действующий президент Украины спешно наращивает суммы легализованных доходов, чтобы беспрепятственно покинуть страну.

Петр Порошенко готовится к смене власти. Действующийпрезидент Украины спешно наращивает суммы легализованных доходов, чтобы беспрепятственнопокинуть страну.Петр Порошенко традиционно декларировал ничтожные суммы вграфе "доходы". Однако за последнее время эти цифры изменились напорядок: украинский лидер только за первые две недели февраля указал 120миллионов гривен.Всего же за последние месяцы Порошенко легализовал 1,3 миллиардагривен своих доходов. Это может означать только одно: Петр Алексеевич намеренсбежать с деньгами из страны – понимая, что проиграет президентские выборы вмарте, уверен украинский политолог Дмитрий Корнейчук.Эксперт убежден, что оставшееся время действующий президентбудет наращивать указанные в декларациях средства. нужно легализоватьнакопленный капитал, чтобы после смены власти на Украине к нему не былопретензий, считает Корнейчук.Порошенко ясно понимает, что выборы ему не выиграть. У него оченьсильные соперники – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в борьбе с которыми непомогут никакие фальсификации. Так что Порошенко готовит себе путь отхода заграницу."Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги", – пишет политолог в Facebook.Эксперты отмечают, что для укрепления собственного рейтинга Петр избрал проверенную временем стратегию, усиливая конфронтацию с Россией и виня восточного соседа во всех проблемах страны. Порошенко пытается снять с себя ответственность за все провалы и увеличить популярность.