Продюсеру стало плохо на записи программы, в которой
участвовали родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасову
потребовалась помощь медиков.
Продюсеру стало плохо на записи программы, в которой
участвовали родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасову
потребовалась помощь медиков.
Недавно Алибасов и Федосеева-Шукшина стали мужем и женой.
Продюсер поклялся оберегать избранницу от проблем, даже от тех, которые ей добавляют
родные дети.
Вот уже несколько месяцев Бари Каримович пытается помирить жену
с родственниками. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала продюсер
встретился с внуками возлюбленной – Василием Шукшиным, сыном ее младшей дочери
Ольги, и Анной Трегубенко, дочерью ее средней наследницы Марии.
Алибасов хотел помочь с решением конфликта, который отвернул
молодых людей друг от друга. Он уговаривал их забыть обиды, наладить отношения
с бабушкой и прекратить грязные разборки.
Меж тем, Василий и Анна, как показалось, идти на встречу
друг другу не намеривались. Каждый тянул одеяло на себя.
Судя по всему, Алибасов не выдержал нарастающего напряжения,
звезде стало плохо. Прямо в студии у него пошла кровь из носа. Бари Каримовичу
вызвали бригаду медиков, которые оперативно оказали ему помощь. Вероятно, у знаменитости
случился приступ повышенного давления.
"Лида ни на кого из своих детей зла не держит. Она своих
детей воспринимает как себя, свою личность, понимаете? Она их любит", – заявил оклемавшийся
немного Алибасов.
Напомним, конфликт между родственницами произошел в 2013
году. Трегубенко вместе с тогда еще мужем переехала в четырехкомнатную
московскую квартиру на улице Бочкова, в которой проживала Федосеева-Шукшина. В
то же время Ольга попросила маму пустить пожить в эти апартаменты Василия на
время сдачи экзаменов во ВГИК, а вместе с ним – и двух его приятелей-сирот.
Внуки артистки ужиться не смогли, все закончилось грандиозным скандалом.
Василию Шукшину и его приятелям угрожали подбросить наркотики.