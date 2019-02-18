Продюсеру стало плохо на записи программы, в которой участвовали родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасову потребовалась помощь медиков.

Продюсеру стало плохо на записи программы, в которойучаствовали родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасовупотребовалась помощь медиков.Недавно Алибасов и Федосеева-Шукшина стали мужем и женой.Продюсер поклялся оберегать избранницу от проблем, даже от тех, которые ей добавляютродные дети.Вот уже несколько месяцев Бари Каримович пытается помирить женус родственниками. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала продюсервстретился с внуками возлюбленной – Василием Шукшиным, сыном ее младшей дочериОльги, и Анной Трегубенко, дочерью ее средней наследницы Марии.Алибасов хотел помочь с решением конфликта, который отвернулмолодых людей друг от друга. Он уговаривал их забыть обиды, наладить отношенияс бабушкой и прекратить грязные разборки.Меж тем, Василий и Анна, как показалось, идти на встречудруг другу не намеривались. Каждый тянул одеяло на себя.Судя по всему, Алибасов не выдержал нарастающего напряжения,звезде стало плохо. Прямо в студии у него пошла кровь из носа. Бари Каримовичувызвали бригаду медиков, которые оперативно оказали ему помощь. Вероятно, у знаменитостислучился приступ повышенного давления."Лида ни на кого из своих детей зла не держит. Она своихдетей воспринимает как себя, свою личность, понимаете? Она их любит", – заявил оклемавшийсянемного Алибасов.Напомним, конфликт между родственницами произошел в 2013году. Трегубенко вместе с тогда еще мужем переехала в четырехкомнатнуюмосковскую квартиру на улице Бочкова, в которой проживала Федосеева-Шукшина. Вто же время Ольга попросила маму пустить пожить в эти апартаменты Василия навремя сдачи экзаменов во ВГИК, а вместе с ним – и двух его приятелей-сирот.Внуки артистки ужиться не смогли, все закончилось грандиозным скандалом.Василию Шукшину и его приятелям угрожали подбросить наркотики.