Женщина использовала специальное программное обеспечение для формирования платежного документа, в котором в качестве получателя платежа указала подконтрольный ей счет...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению одного из бывших руководителей дирекции сопровождения финансовых операций столичного банка в хищении свыше 5 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, начальник управления расчетных и депозитных операций дирекции сопровождения финансовых операций учреждения, имея право доступа к автоматизированным системам банка по управлению его внутренними счетами, разработала план хищения денежных средств. Так, в январе 2015 года она использовала специальное программное обеспечение для формирования платежного документа – мемориального ордера, в который внесла недостоверные сведения, а в качестве получателя платежа указала подконтрольный ей расчетный счет, открытый в дополнительном офисе финансово-кредитного учреждения.Аналогичным способом в период с 2015 по 2017 год женщина совершила хищение денежных средств банка на общую сумму свыше 5 млн рублей.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В феврале текущего года фигурантке было предъявлено обвинение в совершении 61 эпизода мошенничества.В настоящее время в соответствии со ст. 217 УПК РФ обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28