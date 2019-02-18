В семье Дианы Гурцкаи горе. Популярная исполнительница объявила печальную новость и призналась, что находится в ужасном состоянии.

В семье Дианы Гурцкаи горе. Популярная исполнительница объявила печальную новость и призналась, что находится в ужасном состоянии.Страшным несчастьем Диана Гурцкая поделилась со своими подписчиками ее страницы в социальной сети Facebook. "Он никогда не называл меня невесткой, – только дочкой... Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало... Царствие Небесное... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Диана Гурцкая, опубликовав фотографию своего свекра. Певица отметила, что находится в "ужасном состоянии".Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение артистки. "Дорогая Дианочка, всей душой сочувствую вам..... он всегда будет с вами....", "Соболезную, время не остановишь, он продлился, в детях и внуках. Царствие небесное", "Мои соболезнования, Дианочка ! Ушел хороший , добрый человек, проживший не очень долгую , но достойную жизнь! Царствие Небесное!", "тяжело терять родителей....Ребята, дорогие, примите сердечные соболезнования от моей семьи...Сил вам и терпения...Светлая память вашему папе...🙏" – поддержали артистку подписчики.Материал дополняется