Российская супермодель приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Наталья Водянова вышла на подиум в наряде, который оценили зрители и пользователи Сети.

Российская супермодель приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Наталья Водянова вышла на подиум в наряде, который оценили зрители и пользователи Сети.Манекенщица открыла показ коллекции греческого модельера Мэри Катранзу. появилась перед зрителями и фотографами в желтом объемном платье с перьями и рюшами из фатина. Некоторые пользователи Сети признались, что такой наряд вызывает у них положительные эмоции, однако носить его в повседневной жизни никто бы не решился.Позднее модель опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она запечатлена в необычном платье. "Настроение дня!", – написала она. Звезда разместила в Stories еще один снимок в наряде и добавила анимированное изображение маленького цыпленка, вылупившегося из яйца, передает "".Напомним, модель живет во Франции с мужем – генеральным директором Berluti Антуаном Арно. Они начали встречаться в 2011 году. Звезда отвезла к возлюбленному своих троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман.