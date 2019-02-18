Супруга Канье Уэста является иконой стилей для поклонников по всему миру. Недавно Ким Кардашьян предстала в откровенном винтажном платье от французского дизайнера.

Супруга Канье Уэста является иконой стилей для поклонников по всему миру. НедавноКим Кардашьянпредстала в откровенном винтажном платье от французского дизайнера.Несколько часов назад звезда опубликовала на своей странице в Twitter две фотографии, на которых она запечатлена в открытом черном платье от французского модельера Тьерри Мюглера на фоне коридора своего дома в Лос-Анджелесе. На одном из снимков позирует рядом со своим стилистом Крисом Эпплтоном. Пост она подписала лаконичным хештегом #Мюглер.Реакция пользователей была неоднозначной. Многие поклонники пришли в восхищение от роскошной фигуры модели и винтажного наряда. "Вау, вот это образ!", "Красивое платье", "Вот это да! Ты выглядишь потрясающе!", Другие комментаторы, наоборот, раскритиковали вульгарное платье: "Где находится твой муж, пока ты ходишь в таких нарядах?", "Милое платье, но ей неплохо было бы прикрыть грудь", "Почему все знаменитости внезапно забыли о скромности?".Напомним, недавно звезда реалити-шоу побывала на светском мероприятии AmfAR. Для прохода по красной дорожке модель выбрала весьма неудачный наряд, который смутил гостей и папарацци. Она надела черное платье Versace с глубоким декольте и открытой спиной. Актрисе приходилось все время поправлять наряд – большой бюст угрожал вывалиться в любую минуту.