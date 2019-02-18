В американском Солт-Лейк-Сити завершился супермикст на этапе Кубка мира по биатлону. Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли лишь 11-е место, проиграв победителям гонки 1 минуту 49,9 секунды. Россияне допустили четыре промаха.

В американском Солт-Лейк-Сити завершился супермикст на этапе Кубка мира по биатлону. Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли лишь 11-е место, проиграв победителям гонки 1 минуту 49,9 секунды. Россияне допустили четыре промаха.Лучший результат показали итальянцы Лукас Хофери и Доротея Вирер (35 минут 27,9 секунды). Вторыми стали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+22,9). Третьими финишировали Антонен Гигонна и Жулия Симон из Франции (+50,2).Отметим, что супермикст на Кубке мира впервые прошел по экспериментальным правилам: мужчины начинали гонку, а женщины финишировали.