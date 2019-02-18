Успех Единой России зависит от совместной работы с людьми и обсуждения с ними насущных проблем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на конференции ее Хабаровского регионального отделения.

Успех "ЕдинойРоссии" зависит от совместной работы с людьми и обсуждения с ними насущныхпроблем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на конференцииее Хабаровского регионального отделения.Говоря о предвыборных программах кандидатов,Турчак сказал, что они должны включат в себя наказы людей, собранныево время личных встреч. Образ "ЕдинойРоссии", по словам политика, формируетсяиз десятков тысяч решенных маленьких проблем. В сумме они формируют то самоечеловеческое лицо."Хабаровский крайнаходится на старте большой избирательной кампании. Это ключевой момент дляформирования благоприятного, понятного политического ландшафта, это возможностьсоздать базу поступательного развития Хабаровского края на ближайшие пять лет",– отметил Турчак и призвал партийцев неизбегать ни одной возможности проводить личные встречи, приемы и беседы.Одна из наших важнейшихзадач – перезагрузка краевого партийного отделения. Главное, что отличает насот других политических сил – это умение слушать и слышать людей, работать длялюдей, использовать для этого все доступные партии средства и ресурсы.Главной целью Турчак назвалразвитие Хабаровского края и контроль за исполнением на его территориинациональных проектов. Он также отметил изменения, произошедшие в крае послесентябрьских выборов 2018 года. "Мы учимся работать в оппозиции. Для насэто своего рода вызов – кто способен больше сделать для жителей края, ктоспособен предложить им более привлекательную повестку и перспективу", – сказалсекретарь генсовета "ЕР".В Хабаровске проходит конференциярегионального отделения партии. Андрей Турчак завтра, 19 февраля встретитсяс главами органов местного самоуправления края и даст старт кадровому проекту "ПолитСтартап". Такжезапланированы встречи секретаря генсовета с молодежным активом "Единой России".