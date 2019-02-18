Популярная телеведущая столкнулась со шквалом критики после публикации фотографии, на которой она запечатлена без макияжа. Юлия Ковальчук решила ответить всем недовольным пользователям.

Популярная телеведущая столкнулась со шквалом критики после публикации фотографии, на которой она запечатлена без макияжа. Юлия Ковальчук решила ответить всем недовольным пользователям.Несколько часов звезда разместила пост на своей странице в Instagram. Она была сильно удивлена, когда узнала, что ее снимок без макияжа приведет к такому ажиотажу в прессе. Певица не понимает, почему многие пользователи оставили негативные комментарии. Всем недоброжелателям пожелала обрести гармонию с окружающим миром."Портит ли мне это настроение – нет, но я искренне удивляюсь, что должно быть в извилинах у этих людей, чтобы потратить время на написание таких гадостей и пошлостей! Эх, мое самое большое желание, чтобы люди стали чуточку добрее, спокойнее и нашли свою гармонию с этим миром. Буду об этом чаще думать, писать об этом песни и надеяться, что мысли материализуются!", – поделилась она своими мыслями.Многие пользователи поддержали телеведущую. По их мнению, прекрасно выглядит и без косметики. "Правильно, Юля, не нужно обращать внимания на них. Вы просто прекрасны", "Какая вы умница и красавица! Молодец, что не реагировали на негативные комментарии", "Вы и без косметики очень красивая", "Люди, пишущие всякую чушь, глубоко несчастны и ничего не должны у вас вызывать, кроме жалости", – отмечали комментаторы.Напомним, накануне певица разместила фотографию, которую она сделала утром сразу после пробуждения. "Утренние девчонки – они такие. Немножко помятые, растрепанные и умиротворенные. Ну, по крайней мере, девчонки – мамочки точно", – написала звезда. Юлия Ковальчук поинтересовалась у подписчиков, как они выглядят по утрам. После публикации поста пользователи раскритиковали внешность телеведущей. "Страшная, с неестественными губами", "Ни кожи, ни рожи", – заявили они.