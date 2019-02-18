Актриса, певица и бизнесвумен отомстила за поруганную честь дочери. Она обила самые высокие пороги в погоне за справедливостью.

Актриса, певица и бизнесвумен отомстила за поруганную честь дочери. Она обила самые высокие пороги в погоне за справедливостью."Халатное бездействие директора школы сначала привело к насилию (отрезанные волосы дочки), а впоследствии и к полному выгораживанию виновных с целью скрыть собственные недоработки, а попросту отсутствие должного контроля за ситуацией в учебном заведении, – сообщали "Дни.Ру" представляющая интересыЛариса Широкова."Нежелание директора оперативно разобраться в ситуации лишь усилило подозрение родителей в отношении руководства школы, – уверяет адвокат. – И уже завтра будет поставлен вопрос не просто об отчислении виновных из учебного заведения, но и об увольнении халатного руководства школы".Ранее Алена Кравец , что творится в элитной школе ее дочери: "Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее. У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. Здоровая лошадь мучила маленького ребенка! У дочки страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается!"Алена сказала, что дойдет хоть до президента, но виновных накажет и расскажет о проблеме детского насилия и жестокости в школе – она считает крайне важным привлечь к этой теме максимальное общественное внимание.