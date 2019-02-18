Лера Кудрявцева оказалась в числе приглашенных гостей на праздник по случаю дня рождения певицы Ирины Дубцовой. Телеведущая была так рада встрече с королевой шансона Любовью Успенской, что не удержалась и поцеловала ее прямо в губы.

Лера Кудрявцева оказалась в числе приглашенных гостей на праздник по случаю дня рождения певицы Ирины Дубцовой. Телеведущая была так рада встрече с "королевой шансона" Любовью Успенской, что не удержалась и поцеловала ее прямо в губы.14 февраля для Ирины Дубцовой в первую очередь не День всех влюбленных, а день рождения. Артистка получила множество поздравлений от именитых коллег, однако лишь недавно закатила по этому случаю вечеринку. Чествовать именинницу пришли дизайнер Игорь Гуляев, поющая ведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий Андрей Разыграев и многие другие.Лера Кудрявцева у себя в Instagram опубликовала несколько фотографий и видео с праздника, в том числе и снимки, на которых запечатлена целующейся с Любовью Успенской. "Никто тебя не любит, так как Я 😂❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала пикантные кадры телеблондинка.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к опубликованным фото. "Фу! Как это развидеть?! Какое неприятное фото. Ладно малолетки, но лобызание двух старушек – это перебор", "Две красавицы!", "божеее...", "День рождения у Дубовой, а целуется с Успенской", "Че злые такие! Прикольная фотка. Лере можно Фсе. Тчк", "КАЖДЫЙ МЫСЛИТ В МЕРУ СВОЕЙ ИСПОРЧЕННОСТИ... ВРЕМЕНА БРЕЖНЕВА ПОСМОТРИТЕ! МУЖИКИ КАК ЦЕЛОВАЛИСЬ....", "А где же именинница, почему её никто не целует!🦋", "С мужем надо целоваться", – прокомментировали поклонники.Не остался в стороне и коллега Леры Кудрявцевой Андрей Разыграев. "Ну вот она – еще одна сенсация!..)))" – написал он. Телеведущая ему ответила: "не заводись)))". Разыграев отреагировал: "Погоди!..))) Поглядим и поржем, что завтра желтушники напишут! Я уже вижу заголовки...))". Лера Кудрявцева коротко написала: "ну не".