Ани Лорак, судя по всему, отреагировала на слухи о своем интересном
положении. Звезда продемонстрировала народу идеальный пресс.
Ани Лорак, судя по всему, отреагировала на слухи о своем интересном
положении. Звезда продемонстрировала народу идеальный пресс.
Накануне в Сети поклонники Лорак "диагностировали" у нее
беременность. Фанатам показалось, что под обтягивающим концертным костюмом
звезды угадывается подросший живот.
Так слухи о беременности Ани наводнили
Интернет. Артистка не стала комментировать домыслы напрямую.
Она опубликовала
в личном Instagram снимок, наглядно доказывающий обратное. В кадре она позирует
в облегающем платье песочного цвета. Отметим, что на фото она демонстрирует плоский живот.
Фанаты восхитились внешним видом певицы. Они написали множество
комплиментов ее шикарной фигуре и удачно составленному образу.
"Ну и шикарная же вы
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Каролина
вы прекрасны ! Мой папа всегда говорит, что вы идеал женщины :) я с ним
согласна на 200 %", "Нет слов! БОГИНЯ!", "Очень красивая и талантливая Ани Лорак. Просто
чудо природы!", "вай! какая
красотка! для ЗАГСа самое то!", – писали интернет–обыватели.