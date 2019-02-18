Ани Лорак, судя по всему, отреагировала на слухи о своем интересном положении. Звезда продемонстрировала народу идеальный пресс.

Ани Лорак, судя по всему, отреагировала на слухи о своем интересномположении. Звезда продемонстрировала народу идеальный пресс.Накануне в Сети поклонники Лорак "диагностировали" у неебеременность. Фанатам показалось, что под обтягивающим концертным костюмомзвезды угадывается подросший живот.Так слухи о беременности Ани наводнилиИнтернет. Артистка не стала комментировать домыслы напрямую.Она опубликовалав личном Instagram снимок, наглядно доказывающий обратное. В кадре она позируетв облегающем платье песочного цвета. Отметим, что на фото она демонстрирует плоский живот.Фанаты восхитились внешним видом певицы. Они написали множествокомплиментов ее шикарной фигуре и удачно составленному образу."Ну и шикарная же вы(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Каролинавы прекрасны ! Мой папа всегда говорит, что вы идеал женщины :) я с нимсогласна на 200 %", "Нет слов! БОГИНЯ!", "Очень красивая и талантливая Ани Лорак. Просточудо природы!", "вай! какаякрасотка! для ЗАГСа самое то!", – писали интернет–обыватели.