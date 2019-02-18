Известная певица представила радиослушателям свою новую композицию. Во время эфира Анна Семенович устроила танцы с ведущими в студии.

Известная певица представила радиослушателям свою новую композицию. Во время эфира Анна Семенович устроила танцы с ведущими в студии.Звезда поделилась в своем микроблоге видеозаписью, на которой она исполняет танец под свою песню "Хочешь" с двумя мужчинами-ведущими и угощает их клубникой. Новую композицию посвятила девушкам, которые хотят приготовить особенный сюрприз своим возлюбленным на 23 февраля. Певица добавила, что в скором времени презентует видеоклип на новый трек.В подписи к посту исполнительница пообещала слушателям, что у них обязательно поднимется настроение после прослушивания песни. "Зажгли сегодня не по-детски на "Русском радио". Кто слушал эфир? Мы вас зарядили позитивом? Смотрите и танцуйте на работе под мою новую песню "Хочешь"! Поднимется не только ваше настроение, но и эндорфины", – написала звезда.Пользователи оценили видеоролик и композицию . "Слушала прямой эфир! Это было очень весело и круто! Спасибо за позитив и клевую песню", "Очень харизматичная", "Зажигай по полной!", "Песня – обалденная", "Очень позитивно","Вы хорошо двигаетесь", "Песня просто класс, настроение поднимает на всю 100 %", – делились своими впечатлениями подписчики.