После убийства Дениса Вороненкова между оперной дивой Марией Максаковой и его близкими вспыхнула настоящая война. Родственники готовы обнародовать все грязные тайны, о которых до сих пор молчит вдова беглого депутата.

После убийства Дениса Вороненкова между оперной дивой МариейМаксаковой и его близкими вспыхнула настоящая война. Родственники готовыобнародовать все грязные тайны, о которых до сих пор молчит вдова беглогодепутата.Первая жена Вороненкова Светлана Макеенко предоставилателевизионщикам шокирующие сведения. Женщинауверяет, что именно по распоряжению Дениса Вороненкова был убит муж его родной сестрыИрины. И Максакова, возможно, замалчивает, подробности этого страшного преступления.Якобы много лет назад Ирина влюбилась в простого водителя Романа Тупикова,что очень раздражало Дениса. "Он хотел видеть возле своей сестры мужчинусостоятельного, состоявшегося в этой жизни", – заметила Макеенко в студии "Насамом деле" Первого канала.По словам Светланы, экс-депутату не нравилось, что Роман живетв квартире, которую он когда-то купил Ирине. Ее муж официально не работал изанимался мелким криминалом."Как можно было убрать этого человека, зная, чем онзанимается? Когда Роман оказался в тюрьме, Денис сказал, что он оттуда невыйдет", – вспомнила первая жена политика.По официальной версии Тупиков умер от передозировкинаркотиков прямо в тюремной камере. "Но кто и как передал ему запрещенныевещества? – задается вопросом Макеенко. – Тот, кто смог организовать передачунаркотиков обладал большими возможностями и связями".Как оказалось, смертельную посылку доставили от имени Ирины Вороненковой,но, что странно, передала ее жена одного из сокамерников Романа. Сестра депутата заявляет, что именно это отправление она не заказывала, в тот момент ее вообще не было в городе.Мать Вороненкова – Людмила Николаевна также призналась, чтосчитает сына причастным к убийству зятя. Сама Ирина верить в это не хочет, но вглубине души понимает, что это более чем возможно.Напомним, свекровь Максаковой – Людмила НиколаевнаВороненкова, первая жена политика Светлана Макеенко и его сестра ИринаВороненкова объединили усилия, чтобы урвать кусок от многомиллионногонаследства убитого депутата.В одной из передач Людмила Николаевна заявила, что бывшаяневестка подсадила ее внучку Катю на наркотики, чтобы обманным путемвыманить у нее документы на имущества отца. Якобы Вороненков при жизни записал надевушку часть недвижимости.Меж тем, Мария не стала терпеть обвинения. Оперная дива, нестесняясь в выражениях, публично облила грязью семью своего убитого избранника.Вороненкова была потрясена откровениями невестки. Пожилая женщинананесла ответный удар: теперь она утверждает, что Максакова причастна кизнасилованию Екатерины.