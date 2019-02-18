В семейной жизни Маши Распутиной и Виктора Захарова образовалась трещина. Темпераментная артистка выгнала мужа из дома, когда тот поправился после продолжительных новогодних праздников.

В семейной жизни Маши Распутиной и Виктора Захарова образовалась трещина. Темпераментная артистка выгнала мужа из дома, когда тот поправился после продолжительных новогодних праздников.После новогодних праздников Виктор Захаров обнаружил, что поправился на пять килограммов. , которая уже много лет тщательно следит за своей фигурой, питается только морепродуктами, зеленью и овощами, поставила супругу ультиматум: если он не похудеет за неделю, то о совместной жизни может забыть."Жена неоднократно делала замечания по поводу питания, пунктик у нее такой. В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру", – рассказал Виктор Захаров.Муж все же взялся за себя. Теперь каждый его день начинается с каши, а на обед и ужин – мясо или рыба с овощами. "Но, если честно, после ее слов кусок в горло не лезет", – признался расстроенный супруг темпераментной артистки.Отметим, что несколько лет назад, под влиянием Маши Распутиной, Виктор Захаров сумел сбросить 23 килограмма. Однако сейчас дал себе небольшое послабление, из-за чего теперь расплачивается. "Долго сохранял результат, а тут немного переборщил с оливье и прочими закусками. Но я же русский человек! Дочка пока не знает, что мы расстались. Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придется разводиться", – цитирует мужа .Напомним, певица была дважды замужем. Первым мужем артистки стал Владимир Ермаков, ее директор. подарила ему дочь Лидию. Недавно мужчина скоропостижно скончался. После его смерти певица борется за четырехкомнатную квартиру, на которую также претендует сын Ермакова от предыдущего брака Алексей. Маша же считает, что и Лидия имеет на нее право. Однако Алексей отказывается делить имущество.