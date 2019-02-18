В понедельник, 18 февраля, в связи с проведением плановых профилактических работ Мавзолей В.И. Ленина закроется для посетителей на два месяца.

В понедельник, 18 февраля, в связи с проведением плановых профилактических работ Мавзолей В.И. Ленина закроется для посетителей на два месяца.Во время проведения работ будет проведен комплекс плановых профилактических мероприятий по обеспечению сохранности тела Ленина. Кроме того, обслуживание должно пройти и уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в сооружении. Такие работы проводятся регулярно — примерно раз в один-два года, передает ТАСС.Тело Владимира Ильича Ленина сохраняется по уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами. Аналогичному бальзамированию подвергались тела тринадцати политических лидеров разных стран.