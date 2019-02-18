Судья отказал в удовлетворении заявления

Судья отказал в удовлетворении заявленияАрбитражный суд Владимирской области не стал привлекать Алексея Мельникова и его сына Петра к субсидиарной ответственности по долгам «Автоприбора».Управляющий завода Валерий Кубелун обратился в суд весной прошлого года, рассказывает «». Кубелун пытался добиться того, чтобы Алексей и Петр Мельниковы за свой счет погасили долг предприятия в 3,6 млрд рублей. Его поддержал банк ВТБ, «Т Плюс» и налоговики.Защита Мельникова утверждала, что «не доказано противоправное поведение Мельникова как руководителя должника». Кроме того, конкурсный управляющий пропустил срок исковой давности.В итоге судья отказал в удовлетворении заявления. Получается, что Мельникову и его сыну все-таки не придется выплачивать миллиардные долги.