Московская команда атлетов
по юнифайд-волейболу Специальной Олимпиады представит Россию на Всемирных
летних играх. Они пройдут в Абу-Даби с 8 по 22 марта.
Московская команда атлетов
по юнифайд-волейболу Специальной Олимпиады представит Россию на Всемирных
летних играх. Они пройдут в Абу-Даби с 8 по 22 марта.
Как сообщил президент
Специальной олимпиады России Юрий Смирнов, в играх примут участие 154
российских спортсмена из 27 регионов. Они покажут свое мастерство в 20 летних
видах спорта.
В преддверии летних игр
команда московских атлетов Специальной Олимпиады провела мастер-класс по
волейболу для молодых спортсменов. Спортивный праздник прошел 16 февраля, в нем
приняли участие более ста человек.
Все завершилось юнифайд-матчем
по волейболу со сборной командой Специальной Олимпиады России, которая примет
участие во Всемирных летних играх в Абу-Даби. "Спортсмены показывают своим примером, что в
спорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своей
уникальности", – отметил депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады Юрий
Смирнов.
Специальная Олимпиада России – это
общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с
ментальными нарушениями, основная задача которой – средствами физической
культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами
интеллекта к полноценной жизни общества. Программа "Молодой атлет" Специальной
Олимпиады России нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальными
нарушениями. Благодаря спорту дети легче адаптируются и находят себе новых
друзей.