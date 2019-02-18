Московская команда атлетов по юнифайд-волейболу Специальной Олимпиады представит Россию на Всемирных летних играх. Они пройдут в Абу-Даби с 8 по 22 марта.

Московская команда атлетовпо юнифайд-волейболу Специальной Олимпиады представит Россию на Всемирныхлетних играх. Они пройдут в Абу-Даби с 8 по 22 марта.Как сообщил президентСпециальной олимпиады России Юрий Смирнов, в играх примут участие 154российских спортсмена из 27 регионов. Они покажут свое мастерство в 20 летнихвидах спорта.В преддверии летних игркоманда московских атлетов Специальной Олимпиады провела мастер-класс поволейболу для молодых спортсменов. Спортивный праздник прошел 16 февраля, в немприняли участие более ста человек.Все завершилось юнифайд-матчемпо волейболу со сборной командой Специальной Олимпиады России, которая приметучастие во Всемирных летних играх в Абу-Даби. "Спортсмены показывают своим примером, что вспорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своейуникальности", – отметил депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады ЮрийСмирнов.Специальная Олимпиада России – этообщероссийская общественная благотворительная организация помощи людям сментальными нарушениями, основная задача которой – средствами физическойкультуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемамиинтеллекта к полноценной жизни общества. Программа "Молодой атлет" СпециальнойОлимпиады России нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальныминарушениями. Благодаря спорту дети легче адаптируются и находят себе новыхдрузей.