В северной части сектора Газа в районе разделительного забора в ходе столкновений с палестинцами ранение получил израильский солдат.

В северной части сектора Газа в районе разделительного забора в ходе столкновений с палестинцами ранение получил израильский солдат.По информации пресс-службы Армии обороны Израиля, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими солдатами десятки участников беспорядков бросали в сторону забора безопасности бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Получивший ранение солдат пострадал при срабатывании брошенного в него взрывного устройства, передает ТАСС. Он эвакуирован в госпиталь для лечения.В ответ на агрессивные действия палестинцев израильские танки поразили два военных поста ХАМАС, расположенных в северной части сектора Газа.