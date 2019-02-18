На российских Курилах завершился опрос населения, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На российских Курилах завершился опрос населения, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Жители четырех островов высказались об их принадлежности в контексте территориального спора между Японией и Россией. Ответ – однозначный: острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — территория России, а будущего в составе другого государства подавляющее большинство опрошенных даже и не представляет. Но таков предварительный обобщенный результат. Точные цифры ВЦИОМ обещает опубликовать 19 февраля.По масштабу опрос — беспрецедентный, поскольку он не выборочный, а фактически сплошной, что выглядит прямо как референдум. Ведь из всех 18 тысяч жителей четырех островов опрошены 12 тысяч — фактически все взрослое население, оказавшееся в момент опроса на месте.На Кунашире уже который день — отличная погода. Редкость для самого южного острова Курильской гряды. Штиль — словно в помощь десанту социологов, который в высадился на Курилах с важной миссией: провести опрос населения.Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения должны попасть в каждый жилой уголок островов, даже самый удаленный. На Курилах живут 18 тысяч человек, и задача-максимум — опросить каждого. Опрос открытый и добровольный.Вера Андреенко встречает социологов перед выходом из дома. Спешит на торжественную церемонию. День воинов-интернационалистов для женщины — важная дата. Она прошла Афганистан и после войны решила переехать в тишину, на край света. В Южно-Курильске родился ее сын, и в доме до сих пор хранится открытка, подаренная младенцу: "Где бы ты ни был, помни: ты рожден на дальних островах любимой нашей Родины, в Южно-Курильске. Береги его". "Как это можно отдать? Это значит, надо отдать Родину?" – говорит Вера.За неделю опроса социологи услышали десятки таких рассказов. У каждого курильчанина — своя история любви к островам."Все соглашаются участвовать, подсказывают, каких соседей когда можно найти. Зовут в гости", — говорят сотрудник ВЦИОМ.Опрос проводят не только поквартирно, но и на крупных предприятиях. Большинство местных жителей работает на рыбокомбинатах.Итуруп — самый крупный остров курильского архипелага, он очень богат рыбой, здесь ее не только добывают ежегодно тысячами тонн, но и выращивают. Но местные жители любят остров не за его богатства, а за его красоту.Сотрудники ВЦИОМ обходят каждый цех. В анкете — всего два вопроса: знает ли опрашиваемый о территориальных претензиях Японии и согласен ли с ними?"Другого мнения не может быть. Это наши острова, российские", — говорят сотрудники предприятия.Татьяна Васильева отвечала социологам одной из первых. Для нее "курильского вопроса" не существует. Женщина бережно хранит фотографии и военный билет отца. Валентин Маханьков в 1945-м в составе передового отряда участвовал в освобождении Курил. А уже в 1946-м организовал на одном из островов рыболовецкий колхоз и поселок, став одним из первопоселенцев.Сестры Васильевы — жительницы Курильских островов во втором поколении. Уже стали бабушками и прабабушками. О том, чтобы уехать, в семье не было и речи, ведь их родной человек сделал все, чтобы Курилы жили и развивались.Екатерину Лавлинскую, единственную акушерку больницы на острове Итуруп, социологи застали на дежурстве. На Итурупе она живет уже 45 лет, и за это время благодаря ей на свет появились 5000 новорожденных.В опросе приняли участие 12 000 человек. Анкеты электронные, и все ответы автоматически попадают в базу данных и обрабатываются. Так что результат вся страна узнает совсем скоро.