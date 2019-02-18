Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой более 95 граммов...

В районе Вешняки сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ВАО задержали 24-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.В результате проверки оперативной информации полицейские УВД по ВАО возле одного из домов на Вешняковской улице задержали мужчину.При личном досмотре у 24-летнего приезжего обнаружено и изъято спрессованное вещество в виде плитки растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой более 95 граммов.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73