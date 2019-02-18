На Севанской улице к женщине подошли несколько неизвестных и, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, похитили ее сумку, в которой находились денежные средства и документ...

Следствием ОМВД России по району Царицыно установлена причастность 23-летнего приезжего к совершению разбойного нападения.В ОМВД России по району Царицыно с заявлением о разбойном нападении обратилась 63-летняя жительница района. По словам потерпевшей, на Севанской улице к ней подошли несколько неизвестных и, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, похитили ее сумку, в которой находились денежные средства и документы, после чего попытались скрыться.Один из нападавших был задержан неравнодушными прохожими и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам экипажа автопатруля ОМВД России по району Царицыно. Задержанным оказался 23-летний приезжий. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22