Актриса, сыгравшая в сериале замухрышку Галину Сергеевну, не перестает удивлять своих поклонников. К 23 годам ЛИза Арзамасова из серой мышки преобразилась в настоящую красавицу.

Актриса, сыгравшая в сериале замухрышку ГалинуСергеевну, не перестает удивлять своих поклонников. К 23 годам ЛИза Арзамасова из сероймышки преобразилась в настоящую красавицу.Девушка выложила насвоей странице в Instagram снимок, которым сильно удивила подписчиков.Исполнительница роли Гали Васнецовой стала выглядеть, как топ-модель.На фото Лиза позирует в туфлях н на шпильке и сарафане, оголивноги. "На сон грядущий. Чтобы полетать во сне и вырасти)))" – подписала фото(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)."Папина дочка" уже не та…", "У вастакая классная фигура!", "Мужчины теперь не уснут!" – приводит комментариипользователей соцсети . "М-да Лиза!!! Галиной Сергеевной тут и непахнет!!! Кто ж мог подумать!!! Прекрасная!)))", "Красотка?!Суперсекси!!!" – высказались ошарашенные красотой Арзамасовой фолловеры.Некоторые из них отметили, что считают несправедливым то, чтоартистку связывают лишь с ролью в "Папиных дочках". Россияне напомнили, что ЛизаАрзамасова сыграла и в ряде других фильмов. Молодая актриса снялась более, чемв пяти десятках картин.Ранее рассказывала, что бережет фигурку,однако диетами себя не изводит. Она просто исключила из рациона вредную пищу:не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Кроме того, каждоелето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Помогаетподдерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых.