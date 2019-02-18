Актриса, сыгравшая в сериале замухрышку Галину
Сергеевну, не перестает удивлять своих поклонников. К 23 годам ЛИза Арзамасова из серой
мышки преобразилась в настоящую красавицу.
Актриса, сыгравшая в сериале замухрышку Галину
Сергеевну, не перестает удивлять своих поклонников. К 23 годам ЛИза Арзамасова из серой
мышки преобразилась в настоящую красавицу.
Девушка выложила на
своей странице в Instagram снимок, которым сильно удивила подписчиков.
Исполнительница роли Гали Васнецовой стала выглядеть, как топ-модель.
На фото Лиза позирует в туфлях н на шпильке и сарафане, оголив
ноги. "На сон грядущий. Чтобы полетать во сне и вырасти)))" – подписала фото
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.
ред.).
"Папина дочка" уже не та…", "У вас
такая классная фигура!", "Мужчины теперь не уснут!" – приводит комментарии
пользователей соцсети . "М-да Лиза!!! Галиной Сергеевной тут и не
пахнет!!! Кто ж мог подумать!!! Прекрасная!)))", "Красотка?!
Суперсекси!!!" – высказались ошарашенные красотой Арзамасовой фолловеры.
Некоторые из них отметили, что считают несправедливым то, что
артистку связывают лишь с ролью в "Папиных дочках". Россияне напомнили, что Лиза
Арзамасова сыграла и в ряде других фильмов. Молодая актриса снялась более, чем
в пяти десятках картин.
Ранее рассказывала, что бережет фигурку,
однако диетами себя не изводит. Она просто исключила из рациона вредную пищу:
не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Кроме того, каждое
лето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Помогает
поддерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых.