Родившая в декабре 2018 года сына певцу Владу
Топалову телеведущая обеспокоена тем, что вынуждена оставлять малыша в
гримерке, пока работает. В Stories
в Instagram Регина Тодоренко
излила душу подписчикам.
Родившая в декабре 2018 года сына певцу Владу
Топалову телеведущая обеспокоена тем, что вынуждена оставлять малыша в
гримерке, пока работает. В Stories
в Instagram Регина Тодоренко
излила душу подписчикам.
Тодоренко опубликовала несколько
роликов. На них видно, как ведущей делают макияж и готовят к
съемкам. Также Регина записала послания, в которых выразила опасение, что у нее
может начаться послеродовая депрессия.
"Наверное, вы уже
поняли, ребята, что у меня сегодня очередной съемочный день. Я иду по павильону
в поисках своего. Будем снимать "Мейкаперов", – рассказала Тодоренко.
"Чувствую,
что я очень-очень плохая мать, и у меня скоро начнется послеродовая депрессия.
Потому что я начинаю себя винить в том, что мой ребенок сидит в гримерке, а я в
павильоне", – заключила Регина.
приступила к съемкам второго сезона
своего шоу "Пятница с Региной" всего
через месяц после родов. А несколько дней назад из-за лактостаза у нее поднялась температура и разболелась грудь, поэтому съемки нового выпуска программы пришлось отменить.
Однако уже
через несколько дней жена Влада Топалова снова отправилась на съемочную
площадку. Теперь речь о втором сезоне шоу "Мейкаперы".
Ранее стало известно
имя сына и Топалова. В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым на "России 1" Влад Топалов рассказал, что малыша нарекли Михаилом. Певец признался, что Регина – потрясающая мать.