Родившая в декабре 2018 года сына певцу Владу Топалову телеведущая обеспокоена тем, что вынуждена оставлять малыша в гримерке, пока работает. В Stories в Instagram Регина Тодоренко излила душу подписчикам.

Родившая в декабре 2018 года сына певцу ВладуТопалову телеведущая обеспокоена тем, что вынуждена оставлять малыша вгримерке, пока работает. В Storiesв Instagram Регина Тодоренкоизлила душу подписчикам.Тодоренко опубликовала несколькороликов. На них видно, как ведущей делают макияж и всячески готовят ее ксъемкам. Также Регина записала послания, в которых выразила опасение, что у нееможет начаться послеродовая депрессия."Наверное, вы ужепоняли, ребят, что у меня сегодня очередной съемочный день. Я иду по павильонув поисках своего. Будем снимать "Мейкаперов", – рассказала Тодоренко. "Чувствую,что я очень-очень плохая мать, и у меня скоро начнется послеродовая депрессия.Потому что я начинаю себя винить в том, что мой ребенок сидит в гримерке, а я впавильоне", – заключила Регина.Отметим,приступила к съемкам второго сезонасвоего шоу "Пятница с Региной" всегочерез месяц после родов. А несколько дней назад из-за лактостаза у нее сильноподнялась температура и разболелась грудь, поэтому съемки нового выпуска программыей пришлось отменить.Но ужечерез несколько дней жена Влада Топалова снова отправилась на съемочнуюплощадку. Теперь уже речь о втором сезоне шоу "Мейкаперы".Ранее стало известноимя сына и Топалова. В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым на "России 1", певецрассказал, что малыша нарекли Михаилом. В студии передачи Влад Топаловпризнался, что Регина – потрясающая мать.