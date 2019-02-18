Yа Краснопресненской набережной в помещении одного из ресторанов злоумышленник похитил портфель с денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денежных средств.В полицию обратился 50-летний москвич, который сообщил, что на Краснопресненской набережной в помещении одного из ресторанов неизвестный похитил его портфель с денежными средствами. Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов при попытке улететь задержали подозреваемого – 36-летнего жителя столицы.Местонахождение похищенных средств устанавливается.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60