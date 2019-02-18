В регионе зарегистрировали 436 случаев острых отравлений за год

В регионе зарегистрировали 436 случаев острых отравлений за годВо Владимирской области зарегистрировали 436 случаев острых отравлений от алкоголя за год, из них летальным исходом закончились 230 случаев (больше 50%).Больше всех привержены к алкоголю 25-59-летние неработающие жители региона. Кроме того, зарегистрировали 36 случаев употребления спиртосодержащей продукции школьниками.В 267 случаях причиной острого алкогольного отравления стал этиловый спирт. Помимо, жители области часто травились из-за употребления суррогатов алкоголя (139 случаев) и метанола (24 случая).Все умершие от алкоголя – лица группы взрослого населения, из них - 192 мужчины и 38 женщин.