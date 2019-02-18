Супруга артиста, актриса Агата Муцениеце показала в своем Stories сцену из семейной жизни. На кадрах Павел Прилучный с маленькой дочкой играет в принцесс.

Супруга артиста, актриса Агата Муцениецепоказала в своем Stories сцену из семейной жизни. На кадрах Павел Прилучный с маленькой дочкой играет в принцесс.Звезда "Мажора" отлично ладит с двухлетней дочкой Мией. "Суровая участь быть отцомдевочки", – отметила жена .На снимке девочка сувлечением наряжает знаменитого отца в пластиковую корону и детскиесолнцезащитные очки с розовой оправой. При этом сам Прилучный спокойно сидит надиване, передаетПосле слухов орукоприкладстве в семье Павла Прилучного Агата Муцениеце привела своих детей вгримерную к мужу. Тогда маленькая Мия пыталась наложить грим своему папе. Пословам артистки, у дочурки это получалось лучше, чем у стилистов и визажистов.Отметим, у супруговдвое детей. Этот шестилетний сын Тимофей и Мия. В марте малышке исполнится тригодика.Как писали"Дни.ру", накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость отом, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила,что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщинаотказалась от своих слов.Сама Муцениеце фактрукоприкладства отрицает. С сарказмом она отметила, что журналисты забылинаписать, что избил ее до смерти, и вообще она находится в коме.