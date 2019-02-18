Супруга артиста, актриса Агата Муцениеце
показала в своем Stories сцену из семейной жизни. На кадрах Павел Прилучный с маленькой дочкой играет в принцесс.
Супруга артиста, актриса Агата Муцениеце
показала в своем Stories сцену из семейной жизни. На кадрах Павел Прилучный с маленькой дочкой играет в принцесс.
Звезда "Мажора" отлично ладит с двухлетней дочкой Мией. "Суровая участь быть отцом
девочки", – отметила жена .
На снимке девочка с
увлечением наряжает знаменитого отца в пластиковую корону и детские
солнцезащитные очки с розовой оправой. При этом сам Прилучный спокойно сидит на
диване, передает
После слухов о
рукоприкладстве в семье Павла Прилучного Агата Муцениеце привела своих детей в
гримерную к мужу. Тогда маленькая Мия пыталась наложить грим своему папе. По
словам артистки, у дочурки это получалось лучше, чем у стилистов и визажистов.
Отметим, у супругов
двое детей. Этот шестилетний сын Тимофей и Мия. В марте малышке исполнится три
годика.
Как писали
"Дни.ру", накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о
том, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила,
что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщина
отказалась от своих слов.
Сама Муцениеце факт
рукоприкладства отрицает. С сарказмом она отметила, что журналисты забыли
написать, что избил ее до смерти, и вообще она находится в коме.