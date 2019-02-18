Итоги соцопросов, на основании которых составляются рейтинги
российских исполнителей, вызвали недоумение у экспертов. Судя по ним, россияне,
независимо от возраста, слушают преимущественно Киркорова и Пугачеву. Если
популярность поп-короля еще можно как-то оправдать, то с Примадонной ситуация
сложнее: она уже лет 10 не выходит на сцену.
Итоги соцопросов, на основании которых составляются рейтинги
российских исполнителей, вызвали недоумение у экспертов. Судя по ним, россияне,
независимо от возраста, слушают преимущественно Киркорова и Пугачеву. Если
популярность поп-короля еще можно как-то оправдать, то с Примадонной ситуация
сложнее: она уже лет 10 не выходит на сцену.
Итоги опросов заставляют поверить в существование некой
параллельной реальности. В одних исследованиях Киркоров и Пугачева оказываются
в числе худших и наименее популярных исполнителей, в других – они абсолютные
лидеры.
Обнародованные на днях данные очередного опроса о
музыкальных предпочтениях россиян показали, что большинство респондентов предпочитают
отечественную поп-музыку. А любимый исполнитель жителей России, независимо от
возраста – Филипп . За
поп-королем следуют Алла Пугачева и Стас Михайлов. Ну и небольшая часть совсем
молодых меломанов отдали предпочтение Тимати, Егору Криду и Николаю Баскову.
Экспертов такие результаты, мягко говоря, удивили.
Впчеталение такое, что попал в какую-то параллельную реальность, признался
изданию Дни.Ру член экспертной группы по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
"В одной реальности регулярно по любому поводу ругают
Пугачеву и Киркорова, а в другой они оказываются самыми популярными исполнителями
в России. Серьезно? Пугачева лет 10 не выходила на сцену, выпускала за эти годы
минимум песен – но осталась все также в лидерах среди исполнителей?", -
задается вопросом Манукян.
Эксперт признает, что по поводу все понятно:
артист гастролирует в режиме нон-стоп и действительно популярен у довольно
широкого круга людей. "Если бы еще перестал выпускать странные скандальные
клипы, то было бы и вовсе прекрасно. Хотя взлет его популярности именно с ними
и связан", – отметил эксперт.
Больше всего в этом рейтинге удивила популярность Николая
Баскова в молодежной среде. "Песня "Шарманка", наверное, у
молодежи самая любимая? Да покажите же мне этих молодых людей, которые так
возлюбили особой любовью Николая!", – возмущается Манукян.
Напомним, что столь популярный, по мнению социологов, Филипп поедет вместе с Сергеем Лазаревым на песенный конкурс "Евровидение-2019".По словам эксперта, это какой-то сюрреализм. Годы идут, а в
топе все те же Басков, Киркоров и Пугачева. Лучше уж считать, что этих
рейтингов просто не было – так будет спаться спокойнее, заключил Манукян.