Итоги соцопросов, на основании которых составляются рейтинги российских исполнителей, вызвали недоумение у экспертов. Судя по ним, россияне, независимо от возраста, слушают преимущественно Киркорова и Пугачеву. Если популярность поп-короля еще можно как-то оправдать, то с Примадонной ситуация сложнее: она уже лет 10 не выходит на сцену.

Итоги соцопросов, на основании которых составляются рейтингироссийских исполнителей, вызвали недоумение у экспертов. Судя по ним, россияне,независимо от возраста, слушают преимущественно Киркорова и Пугачеву. Еслипопулярность поп-короля еще можно как-то оправдать, то с Примадонной ситуациясложнее: она уже лет 10 не выходит на сцену.Итоги опросов заставляют поверить в существование некойпараллельной реальности. В одних исследованиях Киркоров и Пугачева оказываютсяв числе худших и наименее популярных исполнителей, в других – они абсолютныелидеры.Обнародованные на днях данные очередного опроса омузыкальных предпочтениях россиян показали, что большинство респондентов предпочитаютотечественную поп-музыку. А любимый исполнитель жителей России, независимо отвозраста – Филипп . Запоп-королем следуют Алла Пугачева и Стас Михайлов. Ну и небольшая часть совсеммолодых меломанов отдали предпочтение Тимати, Егору Криду и Николаю Баскову.Экспертов такие результаты, мягко говоря, удивили.Впчеталение такое, что попал в какую-то параллельную реальность, призналсяизданию Дни.Ру член экспертной группы по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян."В одной реальности регулярно по любому поводу ругаютПугачеву и Киркорова, а в другой они оказываются самыми популярными исполнителямив России. Серьезно? Пугачева лет 10 не выходила на сцену, выпускала за эти годыминимум песен – но осталась все также в лидерах среди исполнителей?", -задается вопросом Манукян.Эксперт признает, что по поводу все понятно:артист гастролирует в режиме нон-стоп и действительно популярен у довольноширокого круга людей. "Если бы еще перестал выпускать странные скандальныеклипы, то было бы и вовсе прекрасно. Хотя взлет его популярности именно с нимии связан", – отметил эксперт.Больше всего в этом рейтинге удивила популярность НиколаяБаскова в молодежной среде. "Песня "Шарманка", наверное, умолодежи самая любимая? Да покажите же мне этих молодых людей, которые таквозлюбили особой любовью Николая!", – возмущается Манукян.Напомним, что столь популярный, по мнению социологов, Филипп поедет вместе с Сергеем Лазаревым на песенный конкурс "Евровидение-2019".По словам эксперта, это какой-то сюрреализм. Годы идут, а втопе все те же Басков, Киркоров и Пугачева. Лучше уж считать, что этихрейтингов просто не было – так будет спаться спокойнее, заключил Манукян.