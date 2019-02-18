Пострадала пассажирка одной из машин

Пострадала пассажирка одной из машинВ Александровском районе водитель фуры, загруженной песком, не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся на бок. Происшествие случилось ранним утром 18 февраля.Буквально через несколько минут в опрокинутую фуру врезались сразу два автомобиля - «Лада Ларгус» и «Форд Фокус».По информации регионального УМВД, 63-летняя пассажирка «Лады» получила травмы, ее госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.