У женщины было обнаружено и изъято более 40 свертков с веществом неизвестного происхождения, массой более 110 грамм...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ясеневой улице была задержана 40-летняя жительница столицы. В ходе личного досмотра у женщины было обнаружено и изъято более 40 свертков с веществом неизвестного происхождения, массой более 110 грамм. Согласно результатам исследования часть изъятого является наркотическим средством - героин, массой более 7 грамм. Изъятое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22