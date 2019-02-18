В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли использованные шприцы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району на улице Алтуфьевское шоссе выявили притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки установлено, что хозяин квартиры, 40-летний москвич, за денежное вознаграждение предоставлял свою квартиру наркозависимым людям с целью приготовления и потребления ими запрещенных веществ.В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли использованные шприцы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29