Что нового в президентской избирательной кампании на Украине?

Что нового в президентской избирательной кампании на Украине?Зеленский украинский учит набегу. За каждое неправильное слово инструктор прибавляет скорость. Слуга народа уже набрал хороший темп — в рейтинге кандидатов он прочно держится на первом месте.Они друг друга понимают с полуслова — Зеленский тот еще шутник. Но Порошенко его предвыборных шуток не понял. И решил всю кампанию сорвать: юмористу запретили выступать в Виннице. На грани срыва — выход сериала. Глаза печальные, народ сочувствует.вояж Юлии Тимошенко по Украине идет по одному сценарию: детей обнимает, с военными обнимается, прочему люду жмет руки. У нее — премьера, новый агитролик.Сквозь серость и мрак дня сегодняшнего появляется она, "железная леди" Юлия Тимошенко — так режиссер задумал. На предвыборную кампанию она уже потратила около 6 миллионов долларов. Но чем больше денег, тем ниже рейтинги: с первого места скатилась на третье. Еще и Порошенко все время прошлым попрекает.Но самого Порошенко ругают не за прошлое — за настоящее. В том же Харькове он улыбался и, повторяя за Тимошенко, кричал "спасибо", а в спину ему летели проклятья.Пенсионера оттащили в подворотню, скрутили. Президент его как будто не заметил. Он вообще не замечает тех, кто задает вопросы о зарплатах, пенсиях и высоких тарифах. Порошенко от неприятного разговора уходит, оппозиция к нему все время возвращается."У нас скоро национальный праздник будет — получение очередного транша МВФ — вместо того чтобы запустить несколько заводов и обеспечить рабочие места", — сказал кандидат на пост президента, депутат Рады Украины Юрий Бойко.Все транши МВФ Украина получает под залог роста коммунальных тарифов. Во многих селах газ перекрывают — снова переходят на дрова. Оплачивать платежки не могут."Вот таким бездумным подходом отбросили население в прошлый век. Выход один: надо снижать стоимость энергоносителей, иметь долгосрочные контакты, начиная с РФ, и повышать собственную добычу", — уверен Юрий Бойко.Украинцам и подумать не дают: президент развлекает народ церковными плясками и демонстрирует ему свой томос. Добровольного перехода в стамбульский филиал раскольнической Церкви не случилось. Загоняют принудительно. Настоятель Десятинного монастыря в Киеве епископ Гедеон и сам не пошел, и другим не велел. Вселенского Патриарха Варфоломея, что "продал" томос Порошенко, назвал "ненастоящим".Но Порошенко все-таки "лег", как выразился Гедеон, под Стамбул. А епископ за свои слова перед Украиной ответил. Его не пустили в страну, когда он возвращался с конгресса в США. Паспорт отобрали, гражданства лишили.Пограничники такое решение объяснили просто: якобы епископ занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "Русского мира" — у них имеется оперативная информация.По паспорту — русские, но балакают по-украински. Село Богучан, приграничье. За обедом спевают украинские песни, а на столе — сало, борщ с чесночными помпушками и вареники с "картохой" — здесь иначе не говорят. "Мы праздновали воссоединение России и Украины. А потом Украина с ума сошла , — говорят местные жители. — Обидно за тот народ, который там остался. Ведь мы совершенно одинаковые. Просто в шоке, что творится с этой Украиной".Украинские костюмы хранятся в сундуках, украинские песни — в памяти. Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко ездил по таким станицам и куреням, собирал фольклор. Известная "Маруся" ведь оттуда. Он сам — народный артист Украины, в коллективе — немало Украиной заслуженных. Но последние гастроли в Киев — в 2013-м. Потом наступит год 2014-й. На Украину они больше не ездят.Не ездит туда и ансамбль народного танца имени Моисеева. "Последнее время на гастролях мне все время задают один и тот же вопрос: а вы теперь не танцуете украинские танцы? Мы как их танцевали, так и танцуем. И будем танцевать, сколько будет существовать ансамбль. Потому что это — настоящие шедевры", — отметила руководитель ансамбля Елена Щербакова.Как не танцевать, если Игорь Моисеев родился в Киеве. Никакой Украины тогда еще не было — Малороссия была. В 1938 году он поставил первый украинский танец — "Метелица". В 1945-м — после войны — его ансамбль исполнял сюиту "Веснянки" и "Гопак", который моисеевцы показали всему миру.Балет "Ночь на лысой горе" Моисеев ставил по мотивам произведений Гоголя. Дикий шабаш ведьм и чертей. Постановка оказалась пророческой.Порошенко начинал с этого: на свалку истории Лениных отвозили друг за другом, он и заканчивает недобитыми памятниками. В полузаброшенных селах, где жителей осталось с горсть, решили разобраться с вождем революции.В Киеве уже два года переименовывают детскую библиотеку. Имени Гайдара им не нравится. Будет читальня "небесной сотни". Даже новую вывеску заказали. Порошенко запретил все: русский язык, литературу, кино.В Московском лингвистическом университете на мове преподают. Украинский язык — один из 37 иностранных. Готовят переводчиков и политологов. В Москве на декоммунизацию отвечать деукраинизацией не стали.В проектном плане 1947-го сталинская высотка называлась "Гостиничное здание в Дорогомилове", а "Украиной" она стала при Хрущеве. Тогда же набережную Дорогомиловскую переименовали в Тараса Шевченко. Украину и украинцев в Москве увековечили монументально: станция метро "Киевская", фонтан на ВДНХ со статуей украинки, Тарас Шевченко перед гостиницей — его установили в 1964-м на восемь дней раньше, чем в Вашингтоне, — опередили Америку. В столице до сих пор много всего украинского. И ведь никто не против.Кусок сала в развернутой голубой бумаге всегда лежал на столе Тараса Шевченко в Санкт-Петербургской академии художеств. Он был одним из ее учеников. Может быть, не самым блестящим по части живописи. Но здесь он жил. И здесь же умер. На русском он писал прозу, на украинском — стихи. Память о Шевченко бережно хранят не только в Петербурге.В Новосибирске в 2014 году украинскому поэту установили памятник. В Белгороде в том же 2014-м увековечили память о Богдане Хмельницком. Но если он объединил Украину с Россией, гетман Петр Дорошенко всегда воевал с Москвой. Он желал видеть Украину единой, великой и полностью независимой. Но с одной стороны — Польша. С другой – Турция. С третьей — Москва. И все — враги.Дорошенко выбрал в союзники турецкого султана, который его, конечно, обыграл. Гетман остался ни с чем. Собственный народ его ненавидит, казаки перешли на левый берег — поддержки больше нет. Проект объединения Украины провалился. Гетман уезжает в Москву, где в ста километрах от Первопрестольной проведет последние 14 лет своей жизни. Здесь же его и похоронят.Этой часовне уже три века. На беленой стене — мраморная табличка: "охраняется государством". Российским государством. Никто из украинского посольства сюда уже пять лет не приезжал.