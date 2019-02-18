14 февраля для Ирина Дубцова отметила день рождения. Артистка получила множество поздравлений от именитых коллег, однако лишь недавно закатила по этому случаю вечеринку. Чествовать именинницу пришли дизайнер Игорь Гуляев, поющая ведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий Андрей Разыграев и многие другие.Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала несколько фотографий и видео с праздника, в том числе и снимки, на которых запечатлена целующейся с Любовью Успенской. Никто тебя не любит, так как Я 😂❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – подписала пикантные кадры блондинка.Дни.ру продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы и разборки – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 февраля 2019 года.

14 февраля для Ирина Дубцова отметила день рождения. Артистка получила множество поздравлений от именитых коллег, однако лишь недавно закатила по этому случаю вечеринку. Чествовать именинницу пришли дизайнер Игорь Гуляев, поющая ведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий Андрей Разыграев и многие другие.Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала несколько фотографий и видео с праздника, в том числе и снимки, на которых запечатлена целующейся с Любовью Успенской. "Никто тебя не любит, так как Я 😂❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пикантные кадры блондинка."Дни.ру" продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы и разборки – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 февраля 2019 года.14 февраля для Ирина Дубцова отметила день рождения. Артистка получила множество поздравлений от именитых коллег, однако лишь недавно закатила по этому случаю вечеринку. Чествовать именинницу пришли дизайнер Игорь Гуляев, поющая ведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий Андрей Разыграев и многие другие.Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала несколько фотографий и видео с праздника, в том числе и снимки, на которых запечатлена целующейся с Любовью Успенской. "Никто тебя не любит, так как Я 😂❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пикантные кадры блондинка.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 февраля 2019 года, читайте в и специальных .