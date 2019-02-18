Сергей Жигунов прокомментировал свой адюльтер с актрисой Анастасией Заворотнюк. Актер признался, что в тот момент считал, что поступает правильно.

Сергей Жигунов прокомментировал свой адюльтер с актрисойАнастасией Заворотнюк. Актер признался, что в тот момент считал, что поступает правильно.Жигунов не любит говорить о романе с Заворотнюк. Ведь ихистория любви в глазах общественности выглядела не очень красиво: он женат, оназамужем.Сергей оставил семью ради новой зазнобы. Он ушел от жены ВерыНовиковой, с которой прожил, на минуточку, 23 года."Ну, такполучилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны. И какправильно дальше жить? Быть счастливым или порядочным, ничегоне разрушать? Что честнее? Непростая была история, но все закончилось",– рассуждал артист в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Сергей непонимает, зачем тогда развелся. В тот момент ему казалось, что это правильноерешение. Он подставлял двух женщин под удар общественного осуждения, и чувствовал себя от этого отвратительно."Ситуация быланеловкая: одна была обманутая жена, одна – любовница. И в связи с тем, что уменя были обязательства перед обеими, я не видел иного выхода, как закончить ивыровнять ситуацию, когда никаких претензий общество не могло предъявлять. Покая был женат, был скандал", – заметил артист.К слову, ужечерез два года Жигунов был вновь одинок: отношения с Заворотнюк не сложились.Потерпевшего фиаско артиста подобрала бывшая жена. Вскоре они вновьрасписались. Сергей считает, что его супруга очень мудрая женщина."Сейчас мыпрекрасно живем. Вера могла выйти замуж еще раз, и тогда это просто техническибыло бы невозможно, некуда было бы возвращаться. Слава богу, этого непроизошло. Тогда бы я до сих пор метался. По всей стране", – резюмировал Жигунов.