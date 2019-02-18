Пожарные оперативно ликвидировали пожар в лесу на территории Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию украинской госслужбы по ЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар в лесу на территории Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию украинской госслужбы по ЧС.Пожар в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул ранее в воскресенье на площади около пяти гектаров. Огонь охватил часть территории предприятия "Северная Пуща". Возгорание тушили 18 человек и три единицы техники.26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции взорвался четвертый энергоблок. Радиоактивное облако накрыло более 150 тысяч квадратных километров территории в России, Белоруссии и на Украине. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с населением около 2,6 миллиона человек.