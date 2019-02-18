Евгений Петросян удивил поклонников новым обликом. 73-летний юморист осваивает молодежную моду: шоумен нарядился в укороченные брюки и белые кеды.

Евгений Петросян удивил поклонников новым обликом. 73-летнийюморист осваивает молодежную моду: шоумен нарядился в укороченные брюки и белыекеды.Кадр из новой фотосессии появился в микроблоге артиста. Петросянв стильном наряде позирует на ярком желтом диване. Самому шоумену смена имиджаявно пришлась по вкусу. "Хорош!", – похвалил себя артист.Поклонники со своим кумиром согласились. "Оченьхорош!!!", "Ай, молодец!!!Стиляга))", "Ну вы, Ваганыч,стиляга)))) Классно!", "А главное счастливый и модный!", -комментируют снимок фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Евгенийв последнее время стал больше заботиться освоей внешности. Судя по всему, юмориста вдохновляет на подвиги его новаяпассия, которая моложе артиста на 43 года, отмечает Teleprogramma.pro.Напомним, что Евгений Петросян официально развелся со своейсупругой Еленой Степаненко в ноябре прошлого года. Однако бывшие супруги никакне могут поделить имущество. В частности, предметом спора стали произведенияискусства и подарки, которые делали юмористу знаменитости.Кроме книг, которые дарили шоумену Максим Галкин и АркадийХаит, презентов от Михаила Задорнова и Элины Быстрицкой, в коллекции естьфарфоровая статуэтка клоуна, которую передала ему Алла Пугачева. Адвокаты неисключили, что Примадонне придется выступить в качестве свидетеля на процессепо разделу имущества между Петросяном и Степаненко.