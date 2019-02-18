Применение силы стражами порядка против членов нацистской
группировки недопустимо. Это золотая
молодежь и цвет украинской нации, считает Тимошенко.
Применение силы стражами порядка против членов нацистской
группировки недопустимо. Это "золотая
молодежь" и цвет украинской нации, считает Тимошенко.
Полиция разогнала боевиков украинской группировки С14
(запрещенной в России – Прим. ред), когда
те пытались штурмовать райотдел в Киеве. Действия правоохранительных органов
возмутили депутата Верховной рады, бывшего боевика АТО (деятельность группировки запрещена в России – Прим. ред)
и участника Майдана Юрия
Тимошенко.
"Меня удивляет ситуация, когда детей, цвет нации, элиту
нации, золотых детей наших бьют как преступников – хотя они делают все то же
самое, что мы делали пять лет назад на Майдане. Ничего лишнего", – заявил
нардеп в эфире ток-шоу "Народ против".
Тимошенко рассказал, что 5 лет назад на Майдане он и его
соратники делали то же самое. Они, по словам , "стояли против
беркутов", брали штурмом отделения СБУ и полиции, изымали оружие, которое
потом оказалось на Майдане.
Депутата Рады удивляет – почему тогда участников таких
погромов называли героями Украины, а сейчас они стали преступниками?
считает, что это несправедливо, передает "Политнавигатор".
Напомним – Украина готовится к президентским выборам. Голосование назначено на 31 марта 2019 года. В гонке примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия , третий в рейтингах – действующий глава государства Петр Порошенко.Еще в январе лидером президентской гонки была Тимошенко.