Применение силы стражами порядка против членов нацистской группировки недопустимо. Это золотая молодежь и цвет украинской нации, считает Тимошенко.

Применение силы стражами порядка против членов нацистскойгруппировки недопустимо. Это "золотаямолодежь" и цвет украинской нации, считает Тимошенко.Полиция разогнала боевиков украинской группировки С14(запрещенной в России – Прим. ред), когдате пытались штурмовать райотдел в Киеве. Действия правоохранительных органоввозмутили депутата Верховной рады, бывшего боевика АТО (деятельность группировки запрещена в России – Прим. ред)и участника Майдана ЮрияТимошенко."Меня удивляет ситуация, когда детей, цвет нации, элитунации, золотых детей наших бьют как преступников – хотя они делают все то жесамое, что мы делали пять лет назад на Майдане. Ничего лишнего", – заявилнардеп в эфире ток-шоу "Народ против".Тимошенко рассказал, что 5 лет назад на Майдане он и егосоратники делали то же самое. Они, по словам , "стояли противберкутов", брали штурмом отделения СБУ и полиции, изымали оружие, котороепотом оказалось на Майдане.Депутата Рады удивляет – почему тогда участников такихпогромов называли героями Украины, а сейчас они стали преступниками?считает, что это несправедливо, передает "Политнавигатор".Напомним – Украина готовится к президентским выборам. Голосование назначено на 31 марта 2019 года. В гонке примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия , третий в рейтингах – действующий глава государства Петр Порошенко.Еще в январе лидером президентской гонки была Тимошенко.