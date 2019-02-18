Актер негативно высказался в адрес рок-музыканта Александра Маршала, который назвал себя сторонником действующего президента России. Гневный пост появился несколько часов назад на странице Алексея Панина в Instagram.

Актер негативно высказался в адрес рок-музыканта Александра Маршала, который назвал себя сторонником действующего президента России. Гневный пост появился несколько часов назад на странице Алексея Панина в Instagram.В своем микроблоге артист рассказал поклонникам, что недавно посмотрел фильм Юрия Дудя "Русский Вудсток". Особое внимание он обратил на беседу журналиста с известным рок-исполнителем о его гражданской позиции. назвал Александра Маршала "редкостным мерзавцем", который намеренно угождает власти."Всем советую посмотреть интервью Дудя с Маршалом. Редкостныймерзавец (Маршал, конечно)! Хотя, как мне кажется, все эти Лещенки, Пригожины, Валерии, Майдановы и прочие соревнуются, кто первыйпрогнется и подлизнет", – написал возмущенный актер.К тексту он добавил изображение, высмеивающее ложный патриотизм. "Когдалюди, экономя на еде, без горячей воды и возможности съездить в отпуск, ощущаютвеличие своей страны – это не патриотизм, это шизофрения", – поделился .Напомним, на прошлой неделе в Сети появился фильм "Русский Вудсток", в котором приняли участие многие отечественные и зарубежные рок-музыканты: Себастьян Бах, Док МакГи, Стас Намин и другие. В беседе с Александром Маршалом Юрий Дудь напомнил, что в прошлом исполнитель устраивал концерт на Красной площади в поддержку Владимира Путина."Я правильно понимаю, что вы сторонник Путина?", – спросил ведущий. "Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? А зачем вытогда живете здесь? Уезжайте в другу страну, живите там", – ответил Маршал. Певец добавил, что ему сложно комментировать деятельность лидера страны, потому что его не с кем сравнить. "Каков он, рассудит только время. Вот когда придет другой, тогда мы все поймем, хороший он был или нет", – заключил Александр.