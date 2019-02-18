Сборная России по биатлону заняла лишь седьмое место в смешанной эстафете, которая состоялась на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Победу же праздновали французы. Вторыми стали немцы, а третьими – норвежцы.

Сборная России по биатлону заняла лишь седьмое место в смешанной эстафете, которая состоялась на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Победу же праздновали французы. Вторыми стали немцы, а третьими – норвежцы.За российскую команду выступили Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.Ранее на этапе Кубка мира Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в супермиксте.