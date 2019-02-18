Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог принять участие в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в США. Ранее спортсмен опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.

Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог принять участие в смешанной эстафете на этапе Кубка мира вСолт-Лейк-Сити в США. Ранее спортсмен опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.Как отметил тренер резервной мужской сборной РоссииСергей Белозеров, накануне соревнований биатлонист испытывал недомогание, которое вылилось в боли в горле. Он добавил, что заменит Александр Поварницын."Вчера вечером у Гараничева было недомогание. Утром оно перешло в резкие боли в горле. Решили не напрягать его перед чемпионатом мира", – передает слова специалиста канал "Матч ТВ".Смешанная эстафета прошла в ночь на 18 февраля. В состав сборной России вошли также Александр Логинов, МаргаритаВасильева и Лариса Куклина.Напомним, в минувшее воскресенье, 17 февраля, опоздал на старт гонки преследования. Спортсмен должен был присоединиться 15-м, через минуту и семь секунд после лидера, норвежца Ветле Шостада Кристиансена. В итоге первым россиянином, вошедшим в гонку, стал Александр Поварницын под 24-м номером. Виновник инцидента был дисквалифицирован.Комментатор Дмитрий Губерниев позднее спросил у Сергея Белозерова, как биатлонист мог опоздать на соревнования. "О чем думал Гараничев? О шопинге что ли? Как можно на старт опоздать?" – поинтересовался возмущенный ведущий. Специалист отметил, что тренерский штаб возлагал большие надежды на спортсмена. По его словам, Гараничев находился в отличной форме. Белозеров добавил, что биатлонист нарушил трудовую дисциплину и обязательно получит выговор.